Популярний кур'єр в стрінгах приніс замовлення у київський виш під час лекції: відео 18+

У Київському Політехнічному Інституті імені Ігоря Сікорського помітили кур'єра в одних стрінгах. Майже голий хлопець зірвав лекцію, прийшовши в аудиторію під час занять. Курйозний ролик з'явився на YouTube-каналі MetusMortis.

На кадрах видно, як молодий хлопець, який був одягнутий лише у червоні стрінги, з сумкою кур'єрської доставки Glovo щось вивантажує на стіл викладача. В аудиторії відразу піднявся шум, за кадром чути коментарі, що хлопець "точно проспорив".

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Викладач відійшов від голого кур'єра, і поставив хлопцеві кілька питань з приводу його зовнішнього вигляду. Також повідомляється, що цей же кур'єр, але вже в трусах із зображенням собаки, відвідав лекцію в Національному авіаційному університеті.

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