16-річний підліток потрапив в книгу рекордів Гіннесса з 57 розміром ноги

Житель Берліна Ларс Мотц потрапив у Книгу рекордів Гіннесса як підліток, з найбільшим розміром ноги. 16-річному юнаку потрібне взуття 57 розміру.

Ліва стопа Ларса Мотца досягає в довжину 35,05 см, права – 34,98 см. Такого взуття в магазинах Німеччини немає, доводиться робити на замовлення. Вартість однієї пари може досягати 1,2 тисячі євро. Витрати покриваються за медичною страховкою.

І ще: У мережі стала популярною гіфка, в якій дівчина перевертається в авто під час стріму

Крім того, юнак вчиться на столяра і йому потрібне спеціалізоване взуття для роботи в майстерні. Такі черевики коштують 1,8 тисячі євро. Ці витрати покриває Відомство у справах праці.

Крім цього, у побуті хлопець нерідко стикається з проблемами. Йому, наприклад, важко підніматися по сходинках. Проблеми будуть і з автошколою. Складно також зі спортом – ні хокей, ні футбол, ні баскетбол Ларсу не підходять.

Читайте також: Американець сховав машину від урагану Доріан на кухні: фотофакт