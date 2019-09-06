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Серіал Кріпосна

16-річний підліток потрапив в книгу рекордів Гіннесса з 57 розміром ноги

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Ларс Мотц - фото 1
Ларс Мотц / instagram

Житель Берліна Ларс Мотц потрапив у Книгу рекордів Гіннесса як підліток, з найбільшим розміром ноги. 16-річному юнаку потрібне взуття 57 розміру.

Ліва стопа Ларса Мотца досягає в довжину 35,05 см, права – 34,98 см. Такого взуття в магазинах Німеччини немає, доводиться робити на замовлення. Вартість однієї пари може досягати 1,2 тисячі євро. Витрати покриваються за медичною страховкою.

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16-річний підліток потрапив в книгу рекордів Гіннесса з 57 розміром ноги - фото 352898

Крім того, юнак вчиться на столяра і йому потрібне спеціалізоване взуття для роботи в майстерні. Такі черевики коштують 1,8 тисячі євро. Ці витрати покриває Відомство у справах праці.

Крім цього, у побуті хлопець нерідко стикається з проблемами. Йому, наприклад, важко підніматися по сходинках. Проблеми будуть і з автошколою. Складно також зі спортом – ні хокей, ні футбол, ні баскетбол Ларсу не підходять.

16-річний підліток потрапив в книгу рекордів Гіннесса з 57 розміром ноги - фото 352897
16-річний підліток потрапив в книгу рекордів Гіннесса з 57 розміром ноги - фото 352896

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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