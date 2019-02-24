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MARUV 8 березня

Популярний гонщик влаштував ефектний дрифт на багі: круте відео

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Гонщик влаштував ефектний дрифт у Мексиці - фото 1
Гонщик влаштував ефектний дрифт у Мексиці

Гонщик Кен Блок вирішив подрифтувати на багі вулицями мексиканського міста Гуанахуато. Там же, де знімався один з епізодів десятої "Джимхани", яка вийшла у середині грудня минулого року.

Для заїзду американський гонщик використав турбований багі Can-Am Maverick X3 XRS, оснащений двигуном потужністю 218 кінських сил. У десятій частині "Джимхани" Кен їздив цими ж вулицями на ралі-крос хетчбеку Ford Focus RS RX.

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Крім Мексики, епізоди для десятої "Джимхани" знімалися у Швеції, Детройті, Лос-Анджелесі та техаському місті Шамрок. Разом з Focus Кен Блок їздив на 927-сильному пікапі Hoonitruck, повнопривідному Mustang, ралійній FIesta та гоночному Ford Escort RS.

Пізніше також вийшли режисерські версії трьох епізодів десятої частини "Джимхани".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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