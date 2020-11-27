На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогер вивчив, що ховається всередині OnePlus 8T Cyberpunk 2077
-
- 1
Реліз гри Cyberpunk 2077 ще не відбувся, зате лімітована серія OnePlus 8T, присвячена франшизі, вже надійшла у продаж. Одним з перших отримати екземпляр новинки вдалося автору YouTube-каналу PBKreviews. І він зробив незвичайний огляд на гаджет.
Щоб дізнатися, наскільки сильно OnePlus 8T Cyberpunk 2077 відрізняється від оригінальної моделі, блогер присвятив свіжий відеоролик розбиранню пристрою.
Це цікаво: Європарламент зобов'язав виробників вказувати ремонтопридатність смартфонів
Першою була демонтована задня кришка гаджета. Як виявилося, внутрішнє покриття скляної панелі виконано методом напилення спеціального полімеру, завдяки чому створюється візуальний "пісочний" ефект. Торкнулися зміни й блоку основної камери, який прикритий спеціальним захисним склом.
Видаливши задню панель, автор ролика зазначив, що у всьому, що стосується внутрішньої конструкції, ексклюзивна модель ідентична базовому OnePlus 8T. Для відводу тепла від процесора передбачена мідна пластина з графітовою плівкою, а на поверхню чипа нанесена термопаста.
Для живлення виробник використовував два акумулятори – таке конструктивне рішення забезпечує менше нагрівання АКБ при швидкій зарядці смартфона. Крім зручності розбирання апарату, елементи якого в основному кріпляться гвинтами та конекторами, блогер зазначив захист OnePlus 8T Cyberpunk 2077 від потрапляння води у вигляді гумових прокладок у слоті для SIM-карт.
Збірка смартфона, який продемонстрував хорошу ремонтопридатність, також не викликала проблем в автора відео: апарат увімкнувся та продовжив працювати.
Читайте також: Наскільки часто ми беремо смартфон до рук без необхідності: цікаве дослідження
-
14:54Блогер вивчив, що ховається всередині OnePlus 8T Cyberpunk 2077
-
14:30Pokemon – 25 років: компанія запланувала великі анонси до ювілею серії
-
14:14Кіт випадково підпалив собі хвіст: епічна реакція пухнастика розсмішила мережу (відео)
-
13:50DZIDZIO запропонував альтернативу гімну України: слухати онлайн
-
13:39Подружжя знайшло на горищі будинку скарб вартістю 25 тисяч доларів: фотофакт
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:20Чому наш мозок сприймає самотність і голод однаково
-
13:11Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards
-
12:58Надокучили вульгарні жарти: село Fucking в Австрії змінює назву
-
12:41Ці солодощі не доведеться "відпрацьовувати" в спортзалі
-
12:16Французький автомобільний бренд показав преміальний седан з витратою палива 1,5 л/100 км
-
11:47Нацбанк вперше випустив вертикальну банкноту: фото
-
11:21Розбитий у ДТП під Києвом Lamborghini продають за несподіваною ціною
-
10:50Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Астронавт NASA зняв нашу планету з вікна Crew Dragon: вражаюче відео
-
09:45Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак
-
09:11Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада
-
08:48В Італії виготовили найдорожчу жіночу сумку у світі: фото
-
08:22Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти
-
07:53Як знизити рівень стресу: 4 прості поради
-
07:30Авто з Назад у майбутнє продають в естонському секонд-хенді: фото
-
07:17Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
- 26 листопада
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
21:32Британський піаніст зіграв концерти для макак у Таїланді: навіщо він це зробив
-
13:11Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards
-
10:50Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
-
09:11Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада
-
07:17Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
- 26 листопада
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
19:132 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем
-
16:21Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
-
14:155 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму
-
12:19Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
09:29Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада
- 25 листопада
-
21:53Без одягу і без комплексів: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото
-
15:19Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг
- 24 листопада
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:15Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)
-
12:17День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада
-
07:45Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто
- 23 листопада
-
20:20Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)
-
17:19Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону