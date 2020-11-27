Блогер вивчив, що ховається всередині OnePlus 8T Cyberpunk 2077

Реліз гри Cyberpunk 2077 ще не відбувся, зате лімітована серія OnePlus 8T, присвячена франшизі, вже надійшла у продаж. Одним з перших отримати екземпляр новинки вдалося автору YouTube-каналу PBKreviews. І він зробив незвичайний огляд на гаджет.

Щоб дізнатися, наскільки сильно OnePlus 8T Cyberpunk 2077 відрізняється від оригінальної моделі, блогер присвятив свіжий відеоролик розбиранню пристрою.

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Першою була демонтована задня кришка гаджета. Як виявилося, внутрішнє покриття скляної панелі виконано методом напилення спеціального полімеру, завдяки чому створюється візуальний "пісочний" ефект. Торкнулися зміни й блоку основної камери, який прикритий спеціальним захисним склом.

Видаливши задню панель, автор ролика зазначив, що у всьому, що стосується внутрішньої конструкції, ексклюзивна модель ідентична базовому OnePlus 8T. Для відводу тепла від процесора передбачена мідна пластина з графітовою плівкою, а на поверхню чипа нанесена термопаста.

Для живлення виробник використовував два акумулятори – таке конструктивне рішення забезпечує менше нагрівання АКБ при швидкій зарядці смартфона. Крім зручності розбирання апарату, елементи якого в основному кріпляться гвинтами та конекторами, блогер зазначив захист OnePlus 8T Cyberpunk 2077 від потрапляння води у вигляді гумових прокладок у слоті для SIM-карт.

Збірка смартфона, який продемонстрував хорошу ремонтопридатність, також не викликала проблем в автора відео: апарат увімкнувся та продовжив працювати.

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