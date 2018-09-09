Популярний додаток від Google кардинально оновився

Google вкотре потішила оновленням своїх сервісів і додатків. Що нового?

Цього разу Google розробили нову версію Google Photos.

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Версія Google Photos 4.0 пропонує повністю перероблений інтерфейс в стилі Material Design 2.0. Крім того, розробники додали фірмовий шрифт Google Sans, закруглили кути деяких елементів інтерфейсу, а також змінили кольорову палітру.

Також у додатку з'явився новий жест, завдяки якому можна швидко дізнатися всю інформацію про фотографії, щоправда, поки він працює не у всіх. Додамо, що оновлення Google Photos традиційно поширюється через магазин додатків Google Play.

Популярний додаток від Google кардинально оновився

Популярний додаток від Google кардинально оновився

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