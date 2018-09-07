Google планує відмовитися від URL-адрес

Команда розробників браузера Google Chrome планує відмовитися від звичних URL на користь більш досконалого способу визначення адреси.

У Google говорять, що такий формат визначення сайту застарів і є небезпечним.

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На багатьох смартфонах URL не відображається повністю і хакери легко можуть підмінити адресу сайту, наприклад, з .com на .biz та .info й украсти дані користувачів.

Альтернатива URL-адресам з'явиться в 2019 році / AKKet

"URL складно читати, важко зрозуміти, яка частина з них має бути довіреною. Я не думаю, що URL-адреса – хороший спосіб передати ідентифікацію сайту. Ми хочемо прийти до того, щоб кожен користувач міг бути впевненим у справжності відвідуваного сайту та безпеці своїх даних", – зазначив інженер Google Адріен Портер.

Google планує представити новий спосіб ідентифікації сайтів до весни 2019-го року.

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