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Популярний британський співак зняв кліп у Києві: ефектне відео

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Zayn - фото 1
Zayn / instagram

Популярний британський співак і колишній учасник групи One Direction – Zayn зняв новий кліп на пісню Flames в українській столиці. Пісня була записана спільно зі співаком Jungleboi і діджеєм R3HAB.

Трек вийшов у листопаді 2019 року, а відео з'явилося на YouTube вже 30 січня 2020 року. Зйомки кліпу Flames тривали 31 жовтня і 1 листопада. У ньому можна побачити Національну бібліотеку імені Вернадського і недобудований Дарницький вокзал.

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Режисер кліпу – Френк Борін (Frank Borin), який також працював зі Стівеном Спілбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem і іншими. У ролику також з'явилися маски української артстудії Bob Basset, які вже були в кліпах і кіно, зокрема в Korn і в фільмі Metallica: Through the Never.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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