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Популярний блогер розібрав Black Shark 4: що криється всередині ігрового смартфона
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Після перевірки ігрового смартфона на міцність техноблогер Зак Нільсен взявся за вивчення його конструкції. Особливу увагу він приділив одній з головних фішок моделі – механічним тригерам на бічній грані корпусу, які використовуються під час ігрових сесій.
Як видно на відео, після прогріву феном ентузіаст легко демонтував тильну кришку смартфона. Відкрутивши кріпильні гвинти та діставшись до акумулятора, блогер зазначив зручність вилучення подвійного АКБ пристрою й оригінальної системи охолодження з великою площею розсіювання.
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При цьому тепло від ігрового заліза відводиться, у тому числі й на дисплей за допомогою мідної пластини. А для більшої ефективності радіатора використовується термопаста.
Розбирання також показало, що для роботи механічних геймерських кнопок виробник застосував систему з трьох магнітів. У закритому стані один з них утримує тригер всередині корпусу. Зсув повзунка зближує між собою два інші магніти однаковими полюсами, завдяки чому кнопка виштовхується назовні без зайвих зусиль з боку користувача.
Резюмуючи побачене, Нільсен залишився задоволений простою, але водночас практичною конструкцією механізму тригерів смартфона, а також відзначив високу якість його збірки.
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