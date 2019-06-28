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Популярний блогер перевірив на міцність смарт-замок
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Популярний техноблогер Зак Нільсон зазвичай перевіряє на міцність смартфони, але часом до нього на тест потрапляють і інші гаджети. В останньому відео блогер взявся за смарт-замок компанії Tapplock. При розбиранні пристрою у хід пішли найрізноманітніші інструменти, в тому числі і ручна пила.
Зак Нільсон уже тестував попереднє покоління смарт-замка TappLock. Тоді блогер поскаржився на погану якість гаджета – його можна було просто зламати та розблокувати. Нагадаємо, що замки цієї компанії використовують для відкриття сканер відбитка пальця. Схоже, що виробник прислухався до зауважень блогера.
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На відміну від попереднього покоління, в новому Tapplock One Plus неможливо від'єднати задню панель і дістатися до "нутрощів". Крім того, виробник реалізував повноцінний захист від води за стандартом IP67, що дозволяє використовувати замок на вулиці. Через те, що розібрати гаджет підручними засобами не вийшло, блогер озброївся стрічковою пилкою. З її допомогою, хоч і не зовсім гладко, йому вдалося розпиляти замок навпіл.
Після "розборки" замка з'ясувалося, що всередині практично весь простір заповнений міцним металом, через що зламати його без спеціального інструменту майже неможливо. Крім того, навіть якщо комусь вдасться зняти передню або задню панель, на цей випадок виробник використав всередині пропрієтарні гвинти незвичайної форми. Вони закривають доступ до найважливіших елементів.
У результаті Зак Нільсон похвалив виробника за поліпшення в моделі Tapplock One Plus і залишився задоволений замком.
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