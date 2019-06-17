Новий iPod Touch перевірили на міцність, і це повний провал

Техноблогер Зак Нільсен, котрий регулярно перевіряє гаджети на стійкість найбільш екстремальними методами, опублікував новий відеоролик за участю плеєра iPod touch сьомого покоління.

Чотирьохдюймовий дисплей новинки виявився стійким до випадкових подряпин при контакті з гострими предметами – на відміну від алюмінієвого корпусу, поверхню якого виявилося легко пошкодити.

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3,5-мм аудіороз'єм пристрою, виконаний з пластику, також піддався впливу канцелярського ножа. 12-секундний нагрів екрану запальничкою не викликав незворотних наслідків: гаджет повністю відновився через кілька секунд і продовжив працювати.

При спробі зігнути апарат на блогера чекав неприємний сюрприз. Попри відсутність тріщин і сколів на дисплеї і збереження геометрії корпусу, iPod touch повністю вийшов з ладу: матриця покрилася вертикальними смугами, а сам мультимедійний плеєр перестав реагувати на кнопку увімкнення. Нільсен зазначив, що більшість смартфонів зберегли працездатність після такої процедури, і констатував, що новинка провалила випробування.

Раніше тест на міцність провалив планшет iPad Pro, корпус якого просто зламався навпіл. Компактніший iPad mini 5 також виявилося легко зігнути, але при цьому він продовжив працювати, попри численні ушкодження.

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