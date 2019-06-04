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Футуристичний смартфон Nubia Red Magic 3 перевірили на міцність: відео
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У руки Зака Нільсена, автора YouTube-каналу JerryRigEverything, потрапив ігровий смартфон Nubia Red Magic 3 на базі процесора Snapdragon 855 з активною системою охолодження.
Техноблогер випробував апарат за $ 500 суворим випробуванням у своєму фірмовому стилі, щоб перевірити стійкість гаджета.
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Захисне покриття дисплея й об'єктивів камер продемонструвало хорошу стійкість до контакту з гострими предметами – на відміну від декоративного напилення на металевій рамі корпусу і пластикового модуля LED-спалаху. Пошкодження поверхні сканера відбитків пальців не вплинуло на його роботу навіть після нанесення множинних глибоких подряпин.
Традиційне "підпалювання" дисплея запальничкою протягом 20 секунд призвело до утворення плями на матриці, яка після остигання не зникла повністю. Проте тачскрін продовжив виконувати свої функції, а пошкоджена область в місці нагріву майже повністю відновилася.
При спробі зігнути смартфон кріплення дисплея відірвалося від корпусу, але апарат продовжив працювати, а на склі не виникло тріщин і відколів. Вбудований вентилятор охолодження, попри порушення цілісності корпусу, також продовжив працювати.
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