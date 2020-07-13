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Половина заряду за 5 хвилин: 120-ватну зарядку для смартфонів показали у дії

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Технологія дозволяє зарядити смартфон за лічені хвилини - фото 1
Технологія дозволяє зарядити смартфон за лічені хвилини

Бренд iQOO представив технологію швидкої зарядки смартфонів Super FlashCharge з підтримкою блоків живлення. Їхня максимальна потужність досягає 120 Вт. Швидкість зарядки за допомогою таких блоків просто вражає!

Виробник показав наочно, наскільки швидко заряджається їхній смартфон з акумулятор на 4000 мАг. І це просто ракета!

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Присвячений технології захід тривав трохи більше, ніж 15 хвилин. Протягом цього часу тестовий смартфон iQOO повністю зарядився від 0 до 100%.

Особливістю нового рішення стала спеціальна схема розміщення осередків батареї, що дозволяє "розгойдати" АКБ на 50% усього за 5 хвилин. Під час роботи співвідношення напруги/струму змінюється з 20 В/6 А до 12 В/10 А, при цьому синхронно заряджається пара осередків, місткість кожного з яких становить 2000 мАг.

Для забезпечення акумуляторів нового типу необхідним рівнем охолодження інженери використовували спеціальні графітові прокладки, що знижують температуру елемента живлення під час підзарядки. Як запевняють представники бренду, технологія буде доступна вже у серпні 2020 року, але специфікації і комерційна назва першого пристрою з підтримкою 120-ватної Super FlashCharge ще не оголошені.

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Джерело: GSMarena
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