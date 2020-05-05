Популярний автомобільний виробник покидає ринок Європи

Автомобільна компанія Nissan незабаром оголосить про відхід з ринку Європи. Згідно з новою стратегією японської марки, вона планує зосередитися на пріоритетних ринках, серед яких США, Японія та Китаї, а також закрити 14 заводів по усьому світу та скоротити обсяги виробництва.

Nissan готується оголосити нову трирічну стратегію 28 травня, розповів виданню Reuters співрозмовник, знайомий з планами компанії.

І ще: Які авто найрідше і найчастіше ламаються в дорозі

За його словами, одним з її головних пунктів стане зміцнення позиції бренду на північноамериканському ринку шляхом поновлення модельної лінійки та розширення дилерської мережі. Водночас компанія має намір знизити конкуренцію і збільшити співпрацю з партнерами по альянсу – Renault і Mitsubishi.

Джерело підкреслило, що автовиробник скоротить витрати на дослідження і розробки у 2020 році у порівнянні з 2019 роком, а вивільнені ресурси направить на "пріоритетні ринки і основні продукти".

Nissan зосередиться на ринках США, Китаю та Японії

"Nissan не просто знижує витрати, а раціоналізує поточні операції, тим самим закладаючи фундамент на майбутнє", – цитує співрозмовника Reuters.

На сьогоднішні Nissan представлений на європейському ринку кросоверами Qashqai, Juke, X-Trail і малолітражкою Micra, а також спорткарами GT-R і 370Z. Крім того, у лінійку входять електромобілі Leaf і E-NV200. За минулий рік в Європі було продано понад 394 тисячі нових автомобілів Nissan, що на 19,6 відсотка менше, ніж у 2018 році.

З частковим закриттям заводів, передбаченим новою стратегією, обсяги виробництва скоротяться з нинішніх семи мільйонів до 5,5 мільйона машин на рік.

Читайте також: Peugeot представить новий електрокар: конкурент Volkswagen Golf R