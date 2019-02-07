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Популярний американський серіал закривають після 11 сезону

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Серіал "Американська сімейка" - фото 1
Серіал "Американська сімейка" / panoramaphoto

Телевізійна мережа ABC продовжила серіал "Американська сімейка" на 11-й сезон і оголосила, що він стане останнім для шоу.

Перша серія "Американської сімейки" вийшла у 2009 році, а виробництвом весь цей час займалася компанія 20th Century Fox Television. Нагадаємо, що серіал розповідає про трьох сімей, які пов'язані одна з одною через Джея, його сина Мітчелла і його дочку Клер. Авторами шоу виступили Крістофер Ллойд і Стівен Левітан.

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Як відомо, в останньому сезоні "Американська сімейка" втратила частину аудиторії, але шоу стабільно потрапляло у п'ятірку найпопулярніших серіалів ABC. Крім того, "Американська сімейка" вигравала премію "Еммі" за найкраще комедійне шоу п'ять років поспіль – з 2010 по 2014 роки.

'Американську сімейку' закривають - фото 306199
"Американську сімейку" закривають

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Джерело: variety
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