Популярний американський серіал продовжили ще на один сезон

Серіал Ходячі мерці знову продовжили. На фестивалі Comic-Con в Нью-Йорку мільйони фанатів по всьому світу, затамувавши подих, чекали новин про улюблену зомбі-сагу, і дочекалися!

Крім анонсу наступного сезону, що вже дуже хороша новина, на глядачів чекав сюрприз. На сцену вийшла загадкова фігура в масці, яка в результаті виявилася не ким іншим, як Лорен Кохен – актрисою, що раніше виконувала роль Меггі Грін.

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Востаннє її персонаж з'явився ще в 9 сезоні, 6 років тому. За цей час актриса знялася в декількох повнометражних фільмах, а також зіграла одну з головних ролей в серіалі Віскі Кавалер. Серіал був закритий після першого сезону, що, можливо, і послужило причиною повернутися до Ходячих мерців.

Також було оголошено, що до касту 10 сезону приєднається Паола Лазаро. Вона виконає роль Хуаніти "Принцеси" Санчес – одного з важливих персонажів коміксу, на якому і заснований серіал.

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