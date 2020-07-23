Популярні ранкові звички, від яких варто відмовитись

Чимало людей не приділяє достатньо уваги своїм ранковим звичкам, адже не вважає, що вони можуть вплинути на весь день та на самопочуття. Тому експерти склали список найгірших ранкових дій, які заважають бути струнким та здоровим.

За словами дієтологів, одна із найбільш невдалих звичок серед багатьох – це не лише відмова від сніданку, а й горня кави після пробудження.

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"Пити каву чи чай вранці настирливо не рекомендується. найкращий варіант – це склянка чистої води. Можна додати до води трішки меду, щоб стимулювати роботу кишково-шлункового тракту", – зазначають фахівці. А от від соків вранці краще відмовитись також, адже вони не лише містять чимало цукру, а й впливають на кислотність.

Що ж до самого сніданку, то до нього краще не вносити надто жирну їжу, а також смаколики, які можуть призводити до виникнення газів. Тому бобові, капуста, рибні та м'ясні консерви, а також борошняні продукти викликають не найкраще самопочуття і точно не додають енергії на весь день.

"Не варто вживати напої одразу після трапези. Краще зачекати трішки часу, щоб не заважати процесам травлення", – підсумували учені.

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