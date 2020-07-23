На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярні ранкові звички, від яких варто відмовитись
-
- 70
Чимало людей не приділяє достатньо уваги своїм ранковим звичкам, адже не вважає, що вони можуть вплинути на весь день та на самопочуття. Тому експерти склали список найгірших ранкових дій, які заважають бути струнким та здоровим.
За словами дієтологів, одна із найбільш невдалих звичок серед багатьох – це не лише відмова від сніданку, а й горня кави після пробудження.
І ще: Дієтологи розповіли, чому не бажано їсти ягоди та фрукти після обіду
"Пити каву чи чай вранці настирливо не рекомендується. найкращий варіант – це склянка чистої води. Можна додати до води трішки меду, щоб стимулювати роботу кишково-шлункового тракту", – зазначають фахівці. А от від соків вранці краще відмовитись також, адже вони не лише містять чимало цукру, а й впливають на кислотність.
Що ж до самого сніданку, то до нього краще не вносити надто жирну їжу, а також смаколики, які можуть призводити до виникнення газів. Тому бобові, капуста, рибні та м'ясні консерви, а також борошняні продукти викликають не найкраще самопочуття і точно не додають енергії на весь день.
"Не варто вживати напої одразу після трапези. Краще зачекати трішки часу, щоб не заважати процесам травлення", – підсумували учені.
Читайте також: Руйнуємо популярні міфи, які заважають вам схуднути
-
12:29До і після: фітоняшка шокувала фанатів своїм перевтіленням (відео)
-
12:00Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
11:50IKEA випустила власну колекцію одягу та аксесуарів: фото
-
11:18The Weeknd – Snowchild: новий анімаційний кліп підкорює мережу
-
10:51Модель Victoria's Secret зачарувала пікантним відео на пляжі (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:20Три знаки Зодіаку, яким важко у тривалих стосунках
-
09:50Популярні ранкові звички, від яких варто відмовитись
-
09:19Британець обожнював ходити у бар, і ось що зробила його дружина
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
08:29Погода в Україні 23 липня: точний прогноз на сьогодні
-
07:51Настя Каменських поділилася відвертим фото у бікіні біля басейну
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку
- 22 липня
-
21:54Популярні помилки при догляді за волоссям, які вам дорого обійдуться
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
21:0023 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Вчиться все своє життя: індонезієць отримав 32 дипломи за 20 років
-
20:14Redmi K30 Pro Zoom Edition потрапив у ТОП 10 камерофонів за версією DxOMark
-
20:00Комета Neowise – зараз на найближчій відстані до Землі: як її побачити
-
19:43Раптом знадобиться: як виспатись під час тривалого польоту
-
19:14Науковці шукають добровольців, аби вивчити поширення коронавірусу на концертах
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
18:46Новий Volkswagen Golf не впорався з "лосячим тестом": відео
-
18:19Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика
-
12:00Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку
- 22 липня
-
21:22Якими є вподобання чоловіка у сексі згідно з його знаком Зодіаку
-
19:00Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються
-
14:27Карантин в Україні продовжили до 31 серпня, але з нововведеннями: що змінилось
-
12:35Від Дивних див до Відьмака: названі найпопулярніші серіали Netflix
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 липня
-
07:23Чи безпечно ходити у спортзал під час пандемії коронавірусу
- 21 липня
-
21:31Хто такі спорносексуали: розповідаємо на прикладі топових футболістів
-
18:11Чуб та вінок: круті українські емодзі, які ви захочете собі зберегти
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці