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Дієтологи розповіли, чому не бажано їсти ягоди та фрукти після обіду

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Експерти рекомендують їсти фрукти між основними прийомами - фото 1
Експерти рекомендують їсти фрукти між основними прийомами

Потішити себе сезонними ягодами та фруктами відразу після обіду – здавалося б, що може бути смачніше і корисніше. Виявилося, що такий десерт криє у собі деякі неприємні наслідки. Особливо небезпечно ласувати вишнею, абрикосами й іншими ягодами тим, у кого проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Велика кількість вітамінів, отриманих відразу після прийому фруктів і ягід, погано перетравлюються і створює додаткове навантаження на кишківник.

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При гастритах або інших запальних процесах це загрожує неприємними відчуттями. Перш за все, це газоутворення, яке створить ефект здуття у животі й інші ознаки дискомфорту. Може бути нетравлення і діарея, особливо від черешні, яку взагалі багатьом їсти шкідливо, як виявилось.

Фрукти та ягоди можуть стати причиною появи дискомфорту - фото 417005
Фрукти та ягоди можуть стати причиною появи дискомфорту

На думку дієтологів, найкраще їсти фрукти та ягоди між основними прийомами їжі. Наприклад, через годину після того, як ви пообідали. При цьому варто враховувати, що фрукти перед обідом або вечерею – теж не найкраща ідея.

Вони часто кислі, і якщо їх їсти натщесерце, то може бути загострення гастриту. Це хронічне захворювання, яке, раз виникнувши, залишається на все життя і при тих чи інших умовах загострюється. До того ж якщо людина з'їсть фрукти і ягоди між прийомами їжі, то переб'є собі апетит, і у неї наступний прийом їжі зміститься. Якщо вони солодкі, то замінять йому повноцінну вечерю, тому що вона наїсться цукру замість нормальної їжі.

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Джерело: Medikforum
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