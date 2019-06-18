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Популярні проблеми, з якими стикаються високі люди: епічні фото

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Популярні проблеми, з якими стикаються високі люди: епічні фото - фото 1

Високі люди щодня відчувають не лише переваги свого росту, а й кумедні і не тільки недоліки. Поки невисокі шукають табуретку, щоб дістати щось із верхніх полиць, то для цих людей простору буває замало. А вам це знайомо?

Коли люди невисокі, то вони хочуть бути вищими, але головні герої цих фото не відмовилися б зменшитись, щоб зробити життя простішим. Зібрали найвеселіші знімки високих людей у своєму звичайному середовищі з незручними ваннами, надто маленькими примірочними та іншими кумедними речами. А вам знайомі такі ситуації?

І ще: Чоловіче рішення: хлопець з вусами розвеселив мережу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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