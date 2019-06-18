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Чоловіче рішення: хлопець з вусами розвеселив мережу
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Користувачі не можуть втримати усмішку від веселого чоловіка, який дуже любить свої вуса, свого собаку та свою дівчину. Водночас, головний герой уміє правильно розставляти пріоритети та приймати рішення. Зацініть!
На платформі Reddit користувач з ніком sapperdanman поділився своїм фото з домашнім улюбленцем, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 9 годин пост побачили понад 63 тисячі осіб, а ще понад 1600 залишили коментарі.
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"Моїй дівчині не подобались мої вуса. Я збрив їх для неї, але спершу зробив професійну фотосесію з моїм собакою", – відзначив автор, викликавши шквал захоплення у користувачів. Здається, цей хлопець став прикладом для наслідування!
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