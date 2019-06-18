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Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
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Найкращий спосіб швидкого перезавантаження – хороша лазня! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти про баню українською мовою – готуйте віники та вирушайте у парну!
Кумедні приколи та жарти по банні віники та пар повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!
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***
– Ти б, Василю, хоч би блог, шо лі, завів?
– Блохи, Петька, і самі заведуться, якщо довго в баню не ходити...
***
– Батюшки! – вигукнула монашка, коли переплутала двері в парну.
***
Бабці, що сидять на лавочці біля сауни, рідко помиляються.
***
Батько з маленьким сином миються в лазні. – Тато, – показує пальчиком син, – а у мами така штучка є? – Ні, синку, – зітхає батько, – у мами такої штучки немає, вона моєю користується.
***
Мужчина з жіночкою прийшли в баню, але лазник не дає їм один номер. Мужчина наполягає:
– Але це моя дружина!
– Ах, яка вона у вас чепуруха! Сьогодні уже вчетверте в баню йде!
***
– Що будемо дарувати жінкам?
– Та пішли вони всі в баню...
– Точно! Набір для сауни.
***
– Алло! Баня?!
– Ні. Це Болодя!
***
– Алло, це морг?
– Ні, це баня.
– А мені треба морг.
– Ну, ви помийтесь для початку.
***
– Що з тобою?
– Захворів: температура, нежить, горло болить...
– Дихай під ковдрою над відварною картоплею. До речі, якщо взяти туди виделку, грибочки, і горілочку, – можна в баню не ходити.
***
Розмова дітей:
– А ось мого татка нема...
– Як це – "нема"?
– А він три роки тому зібрав чемодан з білизною та пішов в баню.
– А хіба так довго миються?
– Не знаю. Бабуся каже, що він зовсім змився.
***
Один мужик розказує другу:
– В баню я більше не ходжу. В жіночу не пускають, а в чоловічій нецікаво.
***
Приходять мужики в лазню, помились, пішли в парню. А там – мороз і бурульки зі стелі звисають. В кутку у кожусі й в шапці вушанці лазник. Вони до нього:
– Пар де?!
Лазник видихає хмару пари:
– Будь ласка…
***
Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу лазню, то жінки верещать і плескають в нього окропом... А якщо оголена дівчина в чоловічу, то всі чоловіки дуже раді, привітні та гостинні! Це ще раз доводить доброту чоловічого серця!
***
Двоє маленьких пацанів в лазні побачили чоловіка з величезним животом. Підходять до нього: – Дядьку, а що у вас там? – Бомба! – Давай підірвемо, – говорить один хлопчик іншому. – Ні. Втекти не встигнемо, фітіль занадто короткий.
***
Мужик пішов в громадську лазню. Помився, виходить і тут виявляє, що забув рушник. Він розсіяно озирається на всі боки, і тут бачить табличку: Фіранками не витиратися. – Кхм, а це думка!
***
У баню терміново потрібен сантехнік без шкідливих звичок, бажано імпотент. Хоча б на деякий час роботи в жіночому відділенні.
***
Є багато чоловічих захоплень – футбол, рибалка, баня. – І чим далі від дружини, тим менше все це схоже на футбол, риболовлю і баню...
***
Прийшли троє в лазню: роботяга, директор і депутат. Роздяглися, дивляться – у кожного – до коліна... У роботяги – руки, у директора – пузо, у депутата – язик.
***
Дівки в лазні: – Галю, а чого в тебе вся дупа в синцях? Ти, чи що, проституткою працюєш? Та ні, на жигулях їжджу.
***
Парадокс: Тих людей, які нам не подобаються, ми посилаємо в баню, а тих хто подобається – кличемо в сауну.
До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
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