Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню

Найкращий спосіб швидкого перезавантаження – хороша лазня! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти про баню українською мовою – готуйте віники та вирушайте у парну!

Кумедні приколи та жарти по банні віники та пар повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

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– Ти б, Василю, хоч би блог, шо лі, завів?

– Блохи, Петька, і самі заведуться, якщо довго в баню не ходити...

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– Батюшки! – вигукнула монашка, коли переплутала двері в парну.

***

Бабці, що сидять на лавочці біля сауни, рідко помиляються.

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Батько з маленьким сином миються в лазні. – Тато, – показує пальчиком син, – а у мами така штучка є? – Ні, синку, – зітхає батько, – у мами такої штучки немає, вона моєю користується.

***

Мужчина з жіночкою прийшли в баню, але лазник не дає їм один номер. Мужчина наполягає:

– Але це моя дружина!

– Ах, яка вона у вас чепуруха! Сьогодні уже вчетверте в баню йде!

***

– Що будемо дарувати жінкам?

– Та пішли вони всі в баню...

– Точно! Набір для сауни.

***

– Алло! Баня?!

– Ні. Це Болодя!

***

– Алло, це морг?

– Ні, це баня.

– А мені треба морг.

– Ну, ви помийтесь для початку.

***

– Що з тобою?

– Захворів: температура, нежить, горло болить...

– Дихай під ковдрою над відварною картоплею. До речі, якщо взяти туди виделку, грибочки, і горілочку, – можна в баню не ходити.

***

Розмова дітей:

– А ось мого татка нема...

– Як це – "нема"?

– А він три роки тому зібрав чемодан з білизною та пішов в баню.

– А хіба так довго миються?

– Не знаю. Бабуся каже, що він зовсім змився.

***

Один мужик розказує другу:

– В баню я більше не ходжу. В жіночу не пускають, а в чоловічій нецікаво.

***

Приходять мужики в лазню, помились, пішли в парню. А там – мороз і бурульки зі стелі звисають. В кутку у кожусі й в шапці вушанці лазник. Вони до нього:

– Пар де?!

Лазник видихає хмару пари:

– Будь ласка…

***

Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу лазню, то жінки верещать і плескають в нього окропом... А якщо оголена дівчина в чоловічу, то всі чоловіки дуже раді, привітні та гостинні! Це ще раз доводить доброту чоловічого серця!

***

Двоє маленьких пацанів в лазні побачили чоловіка з величезним животом. Підходять до нього: – Дядьку, а що у вас там? – Бомба! – Давай підірвемо, – говорить один хлопчик іншому. – Ні. Втекти не встигнемо, фітіль занадто короткий.

***

Мужик пішов в громадську лазню. Помився, виходить і тут виявляє, що забув рушник. Він розсіяно озирається на всі боки, і тут бачить табличку: Фіранками не витиратися. – Кхм, а це думка!

***

У баню терміново потрібен сантехнік без шкідливих звичок, бажано імпотент. Хоча б на деякий час роботи в жіночому відділенні.

***

Є багато чоловічих захоплень – футбол, рибалка, баня. – І чим далі від дружини, тим менше все це схоже на футбол, риболовлю і баню...

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Прийшли троє в лазню: роботяга, директор і депутат. Роздяглися, дивляться – у кожного – до коліна... У роботяги – руки, у директора – пузо, у депутата – язик.

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Дівки в лазні: – Галю, а чого в тебе вся дупа в синцях? Ти, чи що, проституткою працюєш? Та ні, на жигулях їжджу.

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Парадокс: Тих людей, які нам не подобаються, ми посилаємо в баню, а тих хто подобається – кличемо в сауну.

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