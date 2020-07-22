Популярні помилки при догляді за волоссям, які вам дорого обійдуться

Не тільки нескінченні укладання та фарбування псують волосся. Часто ми допускаємось серйозних помилок саме під час догляду. І експерти наголошують на тому, що вони можуть дорого нам обійтися.

Перше, на що потрібно звернути увагу – правильне миття. Не варто вірити міфам про те, що чим рідше мити голову, тим краще для волосся. Забита шкіра не передає достатньо поживних речовин, тому мити голову потрібно в міру забруднення. Шкіра голови відповідає за типом шкіри обличчя. Не мити голову тиждень можуть дозволити собі тільки володарки дуже сухої шкіри, але у них частенько бувають інші проблеми, які змушують мити волосся частіше.

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Після миття шампунем обов'язково потрібно використовувати бальзам і кондиціонер. Він не тільки живите й зволожує волосся, але і закриваєте його лусочки. Це дозволяє знизити посічення кінчиків і ламкість волосся.

Маску й інший живильний догляд наносять після миття шампунем, якщо немає інших рекомендацій. Після маски наноситься бальзам, щоб закрити лусочки, а потім незмивний догляд.

Не забувайте про захист вашого волосся

Волосся важливо захищати. Влітку потрібні засоби захисту від сонця, а тим, хто робить укладку обов'язково потрібен термозахист. До речі, багато засобів незмивного догляду захищають і від шкідливого сонячного випромінювання і від високих температур. Якщо відмовитися від захисних засобів, волосся може досить швидко прийти в жалюгідний стан.

Багато володарок довгого волосся нескінченно закручують його в пучки або зав'язують у хвіст. Для волосся це не дуже добре: через шпильки, гумок, тугі коси і скручування воно стає ламким. Знизити цю шкоду допоможе використання нетравматичних аксесуарів для волосся, але все ж потрібно намагатися давати волоссю відпочивати частіше. Щоб воно не заважало, краще використовувати обруч або заплести вільну косичку.

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