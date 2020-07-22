Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Популярні помилки при догляді за волоссям, які вам дорого обійдуться

  • 14
Над здоров'ям волосся потрібно працювати щодня - фото 1
Над здоров'ям волосся потрібно працювати щодня

Не тільки нескінченні укладання та фарбування псують волосся. Часто ми допускаємось серйозних помилок саме під час догляду. І експерти наголошують на тому, що вони можуть дорого нам обійтися.

Перше, на що потрібно звернути увагу – правильне миття. Не варто вірити міфам про те, що чим рідше мити голову, тим краще для волосся. Забита шкіра не передає достатньо поживних речовин, тому мити голову потрібно в міру забруднення. Шкіра голови відповідає за типом шкіри обличчя. Не мити голову тиждень можуть дозволити собі тільки володарки дуже сухої шкіри, але у них частенько бувають інші проблеми, які змушують мити волосся частіше.

Це цікаво: Косметологи поділились рецептами ванн, які дозволять повернути молодість вашій шкірі

Після миття шампунем обов'язково потрібно використовувати бальзам і кондиціонер. Він не тільки живите й зволожує волосся, але і закриваєте його лусочки. Це дозволяє знизити посічення кінчиків і ламкість волосся.

Маску й інший живильний догляд наносять після миття шампунем, якщо немає інших рекомендацій. Після маски наноситься бальзам, щоб закрити лусочки, а потім незмивний догляд.

Не забувайте про захист вашого волосся - фото 417118
Не забувайте про захист вашого волосся

Волосся важливо захищати. Влітку потрібні засоби захисту від сонця, а тим, хто робить укладку обов'язково потрібен термозахист. До речі, багато засобів незмивного догляду захищають і від шкідливого сонячного випромінювання і від високих температур. Якщо відмовитися від захисних засобів, волосся може досить швидко прийти в жалюгідний стан.

Багато володарок довгого волосся нескінченно закручують його в пучки або зав'язують у хвіст. Для волосся це не дуже добре: через шпильки, гумок, тугі коси і скручування воно стає ламким. Знизити цю шкоду допоможе використання нетравматичних аксесуарів для волосся, але все ж потрібно намагатися давати волоссю відпочивати частіше. Щоб воно не заважало, краще використовувати обруч або заплести вільну косичку.

Читайте також: 5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів

Джерело: News You
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 485
День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
  • 21 липня, 12:00
  • 184
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2442854
Загрузка...
Новини