На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою
-
- 26
Кожен тиждень осені стає ще колоритнішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень за фінальний тиждень жовтня, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон пов'язують з дощами та бабиним літом, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від закордонних зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкращих популярних пісень від улюблених поп-виконавців.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Останній тиждень жовтня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Аріана Гранде, YUNGBLUD, Sia та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Sia - Snowman [Official Video]
- Ariana Grande - my hair (Lyrics)
- Sam Smith - Kids Again
- Ava Max - OMG What's Happening [Official Music Video]
- Harry Styles - Golden (Official Video)
- Machine Gun Kelly ft. Halsey - forget me too [Official Music Video]
- Maisie Peters - Maybe Don't (feat. JP Saxe) (Acoustic)
- Paloma Faith - Gold (Official Video)
- Royal Blood - Trouble's Coming (Official Video)
- Jeremy Renner - "Sippy Cup" (Official Lyric Video)
- Call Me Karizma & Mike's Dead - Six Feet (Official Music Video)
- The Weeknd - Too Late (Official Music Video)
- Winona Oak - SHE [Official Video]
- Tessa Violet & chloe moriondo - "Words Ain't Enough" (Official Music Video)
- Bishop Briggs - HIGHER
- Little Mix - Sweet Melody (Official Video)
- Ariana Grande - positions (official video)
- Labrinth - No Ordinary (Official Video)
- Sofia Carson - Guess I'm a Liar
- Dua Lipa & Angèle – Fever (Official Audio)
- Zara Larsson - WOW (Official Music Video)
- Troye Sivan - 10/10 (Visualiser)
- Julia Michaels - Lie Like This (Official Music Video)
Читайте також: Days Are Gone: слухайте нову пісню від зірки Форсажу Віна Дізеля
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Названі найвигідніші туристичні напрямки після пандемії
-
15:19Так виглядає зрада: кіт побачив свого господаря з собакою (епічне відео)
-
14:50З 1 листопада у Києві набирає чинності зимове обмеження швидкості: перелік вулиць
-
14:26Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:54Пекельна оренда: фото помешкань, які шокують
-
13:22Сексуальна кобра: наймолодша мільярдерка світу вразила новими фото
-
12:54Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених
-
12:26Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите
-
11:56Коли вдома підлога з підігрівом: епічне відео з котами підкорює мережу
-
11:23Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою
-
10:57Найсексуальніша гравець у покер захоплює своїми розкішними формами (18+)
-
10:20Погода в Україні на 1 листопада: точний прогноз на сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:58УСИК – ЧІСОРА: дивитись відео і результат бою, хто переміг
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада
-
08:54Перший кросовер Ferrari потрапив в об'єктиви фотошпигунів
-
08:215 причин регулярно займатися йогою
- 31 жовтня
-
22:16УСИК – ЧІСОРА онлайн трансляція: дивитись бій 31 жовтня 2020
-
21:54Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
-
21:23Apple суттєво ускладнила ремонт iPhone 12: що змінилося цього разу?
-
21:001 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Days Are Gone: слухайте нову пісню від зірки Форсажу Віна Дізеля
-
20:20Який відсоток британців позитивно ставиться до принца Гаррі та Меган Маркл
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою
-
12:26Швидкий психологічний тест: виберіть позу, у якій сидите
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 листопада
- 31 жовтня
-
21:54Наступна холостячка: Леся Нікітюк потішила прихильників гарячим образом для Геловіну
-
19:30ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
17:154 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку