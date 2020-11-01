Популярні пісні за останній тиждень жовтня: плейлист для гарного настрою

Кожен тиждень осені стає ще колоритнішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень за фінальний тиждень жовтня, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон пов'язують з дощами та бабиним літом, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від закордонних зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкращих популярних пісень від улюблених поп-виконавців.

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Останній тиждень жовтня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Аріана Гранде, YUNGBLUD, Sia та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Sia - Snowman [Official Video]

Ariana Grande - my hair (Lyrics)

Sam Smith - Kids Again

Ava Max - OMG What's Happening [Official Music Video]

Harry Styles - Golden (Official Video)

Machine Gun Kelly ft. Halsey - forget me too [Official Music Video]

Maisie Peters - Maybe Don't (feat. JP Saxe) (Acoustic)

Paloma Faith - Gold (Official Video)

Royal Blood - Trouble's Coming (Official Video)

Jeremy Renner - "Sippy Cup" (Official Lyric Video)

Call Me Karizma & Mike's Dead - Six Feet (Official Music Video)

The Weeknd - Too Late (Official Music Video)

Winona Oak - SHE [Official Video]

Tessa Violet & chloe moriondo - "Words Ain't Enough" (Official Music Video)

Bishop Briggs - HIGHER

Little Mix - Sweet Melody (Official Video)

Ariana Grande - positions (official video)

Labrinth - No Ordinary (Official Video)

Sofia Carson - Guess I'm a Liar

Dua Lipa & Angèle – Fever (Official Audio)

Zara Larsson - WOW (Official Music Video)

Troye Sivan - 10/10 (Visualiser)

Julia Michaels - Lie Like This (Official Music Video)

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