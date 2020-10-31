Days Are Gone: слухайте нову пісню від зірки Форсажу Віна Дізеля

У вересні американський актор Він Дізель оголосив, що пробує себе у музиці. Тоді він представив свій перший трек. Через місяць він потішив шанувальників ще однією піснею.

Нова танцювальна композиція отримала назву "Days Are Gone". Презентація треку пройшла під час шоу Джеймса Кордена.

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За визнанням самого Дізеля, вийти з зони комфорту та почати музичну кар'єру йому допомогли фанати. Актор подякував їм за підтримку.

Vin Diesel – Days Are Gone: слухайте нову пісню актора

Дізель також зазначив, що у 2020 році можливість працювати над фільмами у нього практично не було. Тому він вирішив знайти інший вихід своєї творчої енергії.

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