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Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за цей тиждень весни вже підкорюють мережу та чарти!
Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень березня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Попередні новинки музики слухайте тут
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням
Список треків:
- MISSIO - I See You (Audio)
- Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko - On My Way
- Sigrid - Don’t Feel Like Crying (Official Video)
- The Chainsmokers - Who Do You Love (Official Video) ft. 5 Seconds of Summer
- P!nk - Walk Me Home (Official Video)
- FIILTH - Happy (Official Music Video)
- Deepend - One Thing Left To Do (feat. Hanne Mjøen) [Official Music Video]
- Dannic - Tell Me (If You Really Love Me) [Official Music Video]
- Tungevaag & Raaban - Million Lights (Official Lyric Video)
- Caius - Your Love (feat. Neigh) [Official Music Video]
- Pink Panda - Crazy (Official Music Video)
- Zonderling - I Do (feat. Andreas Moss) [Official Music Video]
- Sunstars x Tom & Jame - You Know (feat. Kris Kiss) [Official Lyric Video]
- TUJAMO – WITH U (feat. Karen Harding) [David Puentez Remix] (Official Audio)
- Vintage Culture, Rooftime - I Will Find (Make U Sweat & Fabio Serra Remix) [Official Audio]
- SLVR - Mama Afrika (Official Music Video)
- Promise Land - The Love (Official Music Video)
- Dada Life - No More 54 (Official Music Video)
- Rich The Kid - Rockets (ft. Take Off & Lil Pump) [Audio]
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