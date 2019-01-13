Популярні пісні: плейлист нової музики січня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за новий тиждень 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за другий тиждень січня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Список треків:

Shallow - Vazquez Sounds (cover)

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

ZAYN - Satisfaction (Official Video)

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger (Official Audio)

Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant (Lyric Video)

BHAD BHABIE feat. Tory Lanez "Babyface Savage" (Official Music Video) | Danielle Bregoli

Billie Eilish - WHEN I WAS OLDER (Music Inspired By The Film ROMA)

Gesaffelstein & The Weeknd - Lost in the Fire (Official Video)

Troye Sivan - Lucky Strike

Kehlani - Nights Like This (feat. Ty Dolla $ign) [Official Music Video]

Halsey - Without Me (ft. Juice WRLD) - Audio

Rich The Kid - Splashin [Official Music Video]

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