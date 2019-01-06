Популярна музика: плейлист нових пісень січня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за перший тиждень 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Список треків:

Chris Brown - Undecided (Official Video)

Lil Pump - "Butterfly Doors" (Official Music Video)

Future - Crushed Up

Backstreet Boys - No Place (Official Video)

Ozuna- BAILA BAILA BAILA (Video Oficial)

Tee Grizzley - We Dreamin [Official Video]

Sam Feldt - Just To Feel Alive (feat. JRM) [Breathe Carolina Remix] (Official Audio)

Alex Rose - Darte Remix (Video Oficial)

Sophie Francis - Weekend Love (Official Music Video)

IVAN - My Heart

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