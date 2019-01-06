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Популярна музика: плейлист нових пісень січня

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Популярна музика: плейлист нових пісень січня - фото 1

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за перший тиждень 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Список треків:

  • Chris Brown - Undecided (Official Video)
  • Lil Pump - "Butterfly Doors" (Official Music Video)
  • Future - Crushed Up
  • Backstreet Boys - No Place (Official Video)
  • Ozuna- BAILA BAILA BAILA (Video Oficial)
  • Tee Grizzley - We Dreamin [Official Video]
  • Sam Feldt - Just To Feel Alive (feat. JRM) [Breathe Carolina Remix] (Official Audio)
  • Alex Rose - Darte Remix (Video Oficial)
  • Sophie Francis - Weekend Love (Official Music Video)
  • IVAN - My Heart

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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