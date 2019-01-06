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Популярна музика: плейлист нових пісень січня
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за перший тиждень 2019 року вже підкорюють мережу!
Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Список треків:
- Chris Brown - Undecided (Official Video)
- Lil Pump - "Butterfly Doors" (Official Music Video)
- Future - Crushed Up
- Backstreet Boys - No Place (Official Video)
- Ozuna- BAILA BAILA BAILA (Video Oficial)
- Tee Grizzley - We Dreamin [Official Video]
- Sam Feldt - Just To Feel Alive (feat. JRM) [Breathe Carolina Remix] (Official Audio)
- Alex Rose - Darte Remix (Video Oficial)
- Sophie Francis - Weekend Love (Official Music Video)
- IVAN - My Heart
Читайте також: Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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