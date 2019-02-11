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Популярна музика: плейлист нових пісень тижня

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Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за новий тиждень лютого 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

Попередні новинки музики слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • The Chainsmokers - Who Do You Love (Lyric Video) ft. 5 Seconds of Summer
  • Ariana Grande - break up with your girlfriend, i'm bored
  • Travis Scott - CAN'T SAY
  • Meek Mill - Going Bad feat. Drake (Official Video)
  • Luis Fonsi - Sola (English Version)
  • A$AP Rocky - Kids Turned Out Fine (Official Video)
  • Tyga - Girls Have Fun (Official Video) ft. Rich The Kid, G-Eazy
  • The Chemical Brothers - Got To Keep On (Official Video)
  • NØ SIGNE - Ends (Official Audio)
  • Ship Wrek - Soul (Official Audio)
  • Quintino - Can't Bring Me Down (Official Music Video)
  • Mike Williams - I Got You (Official Music Video)
  • David Guetta, Brooks & Loote - Better When You're Gone (Lyric Video)

Читайте також: Новинки тижня: плейлист свіжої рок-музики

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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