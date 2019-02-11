Популярна музика: плейлист нових пісень тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за новий тиждень лютого 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

The Chainsmokers - Who Do You Love (Lyric Video) ft. 5 Seconds of Summer

Ariana Grande - break up with your girlfriend, i'm bored

Travis Scott - CAN'T SAY

Meek Mill - Going Bad feat. Drake (Official Video)

Luis Fonsi - Sola (English Version)

A$AP Rocky - Kids Turned Out Fine (Official Video)

Tyga - Girls Have Fun (Official Video) ft. Rich The Kid, G-Eazy

The Chemical Brothers - Got To Keep On (Official Video)

NØ SIGNE - Ends (Official Audio)

Ship Wrek - Soul (Official Audio)

Quintino - Can't Bring Me Down (Official Music Video)

Mike Williams - I Got You (Official Music Video)

David Guetta, Brooks & Loote - Better When You're Gone (Lyric Video)

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