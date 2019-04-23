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Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за три тижні квітня вже підкорюють мережу та чарти!
Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень квітня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням
Список треків:
- Marshmello - Rooftops (Official Music Video)
- Gesaffelstein & Pharrell Williams - Blast Off (Official Video)
- Kygo, Rita Ora - Carry On (Official Video)
- LSD - No New Friends (Official Video) ft. Labrinth, Sia, Diplo
- Hozier - Almost (Sweet Music) (Official Video
- FINNEAS - Break My Heart Again
- Jeremy Zucker, Chelsea Cutler - you were good to me
- James TW - You & Me (Acoustic / Audio)
- P!nk - Hurts 2B Human (Lyric Video) ft. Khalid
- Billie Eilish - you should see me in a crown (Official Video By Takashi Murakami)
- Offset - Clout ft. Cardi B
- Tujamo - Drop That Low (When I Dip) [Timmy Trumpet Remix] (Official Music Video)
- MORTEN - Me & You (Official Music Video)
- John Dahlbäck - Foundation (Official Music Video)
- Carta - Better Not (Official Music Video)
- Jay Hardway - Exhale (Official Music Video)
- Ellis - Need U Now (Official Music Video)
- Sander Kleinenberg & Boris Smith – House Some (Official Audio)
- Blasterjaxx - Children Of Today (Official Music Video)
- Deepend x Joe Stone x BAZZFLOW - If You Love Me (Official Lyric Video)
- Bingo Players - 1000 Years (Official Music Video)
- Salvatore Ganacci - Horse (Official Music Video)
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