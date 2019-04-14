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Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за середину квітня вже підкорюють мережу та чарти!
Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий кінець березня та початок квітня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням
Список треків:
- The Chainsmokers - Kills You Slowly (Official Video)
- MISSIO - I See You (Official Video)
- MISSIO - Dizzy (Audio)
- Hacktivist - REPROGRAM - (Official Video)
- The Chainsmokers - Hope (Parker Remix - Official Audio) ft. Winona Oak
- MARINA - To Be Human [Official Music Video]
- BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
- Hälder & Bright Sparks - 16 (Official Vertical Music Video)
- Mindchatter - Tough As Nails (Official Audio)
- Merk & Kremont - Gucci Fendi Prada (Official Music Video)
- Jyye - Attention (Official Audio)
- Steff da Campo x Tommy Jayden - Gin & Vodka (Official Audio)
- Radiology & Declain - Stop It All (Official Audio)
- T78 - Adora (Official Audio)
- Damien N-Drix - Flubber (Official Music Video)
- JETFIRE & Elso - Roof Top (feat. Tedross) [Official Audio]
- Abel Ramos & Sansixto - Bounce (Official Audio)
- Chocolate Puma - The Same Way (Official Music Video)
- Cheat Codes & Daniel Blume - Who's Got Your Love (Official Music Video)
- Madison Mars - Night Call (with Letters from Pluto) [Official Music Video]
- Riddim Commission - Look So Cute (feat. Gabi'el) [Official Lyric Video]
- Apster - Believe (Official Music Video)
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