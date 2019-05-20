Популярні пісні: найкраща нова музика тижня, яку варто почути

Сучасна і популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати! Зібрали нові хіти відомих та не дуже співаків за новий тиждень травня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень травня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список пісень:

Lights - Lost Girls [Official Music Video ]

Halsey - Nightmare

OneRepublic - Rescue Me

Foals - In Degrees [Official Music Video]

Gryffin, Aloe Blacc - Hurt People (Lyric Video)

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Madison Beer - Dear Society

Lana Del Rey - Doin Time

Why Don't We - Unbelievable (Official Audio)

All That Jazz - Fosse/Verdon (Official Audio)

Bassjackers & TWIIG - Memento (Official Music Video)

Shaun Frank - Where Do You Go (feat. Lexy Panterra) [Official Music Video]

Sam Feldt & SRNO - Hide & Seek (feat. Joe Housley) [Official Lyric Video]

Rivas (BR) - Fly With You (Official Lyric Video)

Gregor Salto - Time (Official Music Video)

Marshmello - Imagine (Official Music Video)

Laine Hardy - Flame (Audio Only)

Olivia Holt - Come Sail Away (From "Cloak & Dagger"/Audio Only)

Seeb, Olivia O'Brien, Space Primates - Fade Out (Official Music Video)

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