Банани і панди: дивний кліп Джастіна Бібера та Еда Ширана став хітом

Популярні співаки Ед Ширан та Джастін Бібер розбурхали мережу незвичайним кліпом на спільний трек I Donʼt Care. Зелений фон та дикі перевтілення – за лічені години відео опинилось у трендах Youtube! Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Британець Ед Ширан та канадець Джастін Бібер здивували прихильників спільною композицією I Donʼt Care, однак кліп на неї й зовсім викликав шквал емоцій та коментарів. Менш як за добу відео переглянули понад 8,7 мільйона разів, а понад 900 тисяч лайків говорять самі про себе.

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Щоправда, важко пояснити, чому ж ролик такий популярний, адже на ньому музиканти розважаються на фоні зеленого екрана. Вочевидь, навіть костюми панд, бананів, ковбоїв та дивних персонажів не змусять фанатів відхреститися від улюблених співаків.

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care, дивитись кліп онлайн:

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