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Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
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Сучасна і популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати! Зібрали нові хіти відомих та не дуже співаків за другий тиждень травня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень травня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- ZAYN, Zhavia Ward - A Whole New World (End Title) (From "Aladdin"/Official Video)
- Ruth Righi - Curls (Disney Channel Voices/Official Video)
- Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care [Official Lyric Video]
- Bahari - :( [Official Lyric Video]
- James Arthur - Falling like the Stars (Lyric Video)
- Shawn Mendes - If I Can't Have You (Lyric Video)
- Madonna, Swae Lee - Crave (Audio)
- ILLENIUM, Jon Bellion - Good Things Fall Apart (Lyric Video)
- gnash - i'm so sad (official lyric video)
- Dido - Take You Home (Official Video)
- Jax Jones, Martin Solveig, Madison Beer - All Day And Night (Late Night Session)
- Diplo - So Long (feat. Cam) (Official Music Video)
- Frank Walker, Astrid S - Only When It Rains (Official Music Video)
- AURORA - The River
- Meghan Trainor - Badass Woman (From The Motion Picture "The Hustle" - Audio)
- Disco Fries - Moonlight (feat. Danyka Nadeau & Badjack) [Official Music Video]
- Steff Da Campo & David Puentez - Everybody (Official Music Video)
- Jyye - Reason (feat. Kelly Boek) [Official Lyric Video]
- Sam Feldt - Magnets (feat. Sophie Simmons) [Official Lyric Video]
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