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Експерти обрали найкращі автомобілі для жінок: ТОП-5
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Експерти зібрали ТОП-5 машин максимально зручних і комфортних для представниць прекрасної половини людства.
1. Hyundai Veloster
Недорогий і стильний автомобіль, який в перші роки запуску був дуже популярний у американської молоді. Українки мають оцінити його красу, зручність і мобільність.
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2. Peugeot 1007
Доволі компактна модель бренду Peugeot. Рухливі бічні двері, стильний дизайн і легкість в керуванні порадує активну дівчину.
3. KIA Picanto
Популярна модель, в якій вдало поєднуються комфорт, практичність і відмінний дизайн. Крім того, вона доступна за ціною. Попри свої розміри KIA Picanto місткий, і в ньому багато місця і для пасажирів, і для об'ємного багажу.
4. Citroen C3 Pluriel
Красиве творіння французьких дизайнерів. У них вийшло поєднати хетчбек, кабріолет і пікап в одній моделі. Автомобіль універсальний для будь-якої погоди і будь-якого дорожнього покриття. Крім того, дуже стильний, зручний і порівняно недорогий.
5. Toyota Celica (T230)
Модель не нова, але у неї дуже приваблива ціна, при чудових технічних характеристиках. Яскравий дизайн, який дуже нагадує спорткари. Модель підійде для активних і ризикованих дівчат.
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