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Популярні місця, які можуть розчарувати туристів

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Пізанська вежа в Італії - фото 1
Пізанська вежа в Італії / cnn

Щоб підготуватися до зустрічі з реальністю і не зіпсувати собі враження від відпочинку, пропонуємо ознайомитися з правдивою картиною того, що відбувається у найбільш відвідуваних туристами місцях нашої планети.

Найзнаменитіша картина у світі Мона Ліза Леонардо да Вінчі, у Луврі (Париж, Франція), – насправді дуже маленька за розміром. Крім того, вам доведеться битися з ордами інших туристів, які борються за можливість побачити знаменитий витвір мистецтва.

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Мона Ліза

Підйоми і спуски Великої Китайської стіни дуже круті. Якщо хочете прогулятися по цьому великому пам'ятнику – переконайтеся, що у вас є відповідне взуття, достатня кількість часу і певний рівень фізичної підготовки.

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Китайська стіна

Статуя Русалочки в Копенгагені є копією. Ця знаменита скульптура є точною копією оригіналу, що зберігається у невстановленому місці.

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Русалочка у Копенгагені

Сіль Мертвого моря може принести біль. Уникайте води Мертвого моря (Ізраїль, Йорданія) після гоління або при наявності мікротравм, бо через свою виняткову солоність вона викликає в таких випадках легкі больові відчуття. Також при зануренні слід тримати очі міцно закритими.

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Мертве море

Кут падіння знаменитої вежі в Пізі (Італія) скоротився. У період між 2001-2013 роками вежа випросталася майже на 3 см. І хоч неозброєним оком цей факт помітити складно, багато туристів скаржаться на інше – крім кількох фото на тлі вежі, більше в Пізі робити нічого.

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Пізанська вежа

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Джерело: cnn
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