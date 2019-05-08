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Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард

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Як перевірити результати грін-кард - фото 1
Як перевірити результати грін-кард / forumdaily

У вівторок, 7 травня, були оголошені результати лотереї грін-кард при Держдепі США, але подивитися їх не можна. Сайт з лотереєю на отримання посвідки на проживання у США не працює уже понад 12 годин. Розповідаємо, як перевірити результати розіграшу.

Як відомо, результати розіграшу грін-карт повинні були бути опубліковані 7 травня о 19:00 за київським часом. Однак сайт Державного департаменту перестав працювати, тому офіційний список того, хто у 2020 році отримає дозвіл на проживання в США, так і не став доступним.

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Як перевірити результати

Перевірити свій статус можна буде на сайті www.dvlottery.state.gov, для цього необхідно ввести номер, який підтверджує учасника лотереї, а також вказати ім'я, прізвище і рік народження заявника.

Якщо на сторінці ви виявили лист зі штрих-кодом і своїми даними, ви виграли.

Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард - фото 326425

Це єдиний спосіб дізнатися про результати лотереї. Ніяких електронних або звичайних листів Держдепартамент надсилати не буде.

Єдине електронне повідомлення, яке ви можете отримати від Держдепартаменту США – це нагадування про необхідність перевірити ваш статус після проведення лотереї. Тим більше, офіційна установа ніколи не просить зробити грошові перекази. Будьте в цьому особливо уважні, якщо подавали заявку через посередника.

Варто пам'ятати, що виграш у лотереї не гарантує отримання грін-карти. Щоб іммігрувати в США, необхідно відповідати всім вимогам, які пред'являються претендентам імміграційної візи.

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