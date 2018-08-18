Популярні міфи про фрукти, у які ви досі вірите

Коли і скільки можна їсти фруктів - МОЗ та Дарія Озерна розвінчали поширені міфи про фрукти.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медицину та популярні думки про здоров'я. Цього разу спільну з біологом та науковою блогеркою Дарією Озерною медики розповіли про найпоширеніші міфи про фрукти, у які досі вірять українці.

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Фрукти варто їсти до обіду

Ця ідея пояснюється тим, що фрукти підіймають рівень цукру в крові та уповільнюють метаболізм, збільшуючи ризики появи зайвої ваги.

Насправді: Будь-які продукти з вуглеводами провокують стрибки рівня цукру, а от швидкість метаболізм залежить від багатьох факторів, приміром, віку, роботи м'язів та ендокринної системи. Тому можна не боятись надмірної ваги і їсти фрукти і по обіді.

Спростовано поширені міфи про фрукти

Фруктів можна їсти стільки, скільки захочеться

Насправді: Фрукти значно корисніші, аніж солодощі, адже мають не лише цукор, а й багато вітамінів, клітковини, антиоксидантів та води. Однак варто пам'ятати про міру, як і з будь-якою іншою їжею.

Фрукти уповільнюють травлення

Вважається, що фрукти під час трапези негативно впливають на метаболізм, викликають здуття і дискомфорт, втрачаючи свою користь.

Насправді: Немає наукових доказів, що фрукти окремо від трапези впливають на травлення. Приміром, вітамін С та інші кислоти, на які багаті фрукти, допомагають засвоювати мікроелементи з інших продуктів значно краще.

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