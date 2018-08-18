Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Популярні міфи про фрукти, у які ви досі вірите

  • 97
Спростовано поширені міфи про фрукти - фото 1
Спростовано поширені міфи про фрукти

Коли і скільки можна їсти фруктів - МОЗ та Дарія Озерна розвінчали поширені міфи про фрукти.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медицину та популярні думки про здоров'я. Цього разу спільну з біологом та науковою блогеркою Дарією Озерною медики розповіли про найпоширеніші міфи про фрукти, у які досі вірять українці.

І ще: Ці фрукти й овочі потрібно мити особливо ретельно

Фрукти варто їсти до обіду

Ця ідея пояснюється тим, що фрукти підіймають рівень цукру в крові та уповільнюють метаболізм, збільшуючи ризики появи зайвої ваги.

Насправді: Будь-які продукти з вуглеводами провокують стрибки рівня цукру, а от швидкість метаболізм залежить від багатьох факторів, приміром, віку, роботи м'язів та ендокринної системи. Тому можна не боятись надмірної ваги і їсти фрукти і по обіді.

Спростовано поширені міфи про фрукти - фото 270917
Спростовано поширені міфи про фрукти

Фруктів можна їсти стільки, скільки захочеться

Насправді: Фрукти значно корисніші, аніж солодощі, адже мають не лише цукор, а й багато вітамінів, клітковини, антиоксидантів та води. Однак варто пам'ятати про міру, як і з будь-якою іншою їжею.

Фрукти уповільнюють травлення

Вважається, що фрукти під час трапези негативно впливають на метаболізм, викликають здуття і дискомфорт, втрачаючи свою користь.

Насправді: Немає наукових доказів, що фрукти окремо від трапези впливають на травлення. Приміром, вітамін С та інші кислоти, на які багаті фрукти, допомагають засвоювати мікроелементи з інших продуктів значно краще.

Читайте також: Для ідеальної посмішки: ці продукти зміцнюють зуби

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1754
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461175
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа