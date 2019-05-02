Музиканти побили світовий рекорд Гіннеса з одночасної гри на гітарах

У польському місті Вроцлав встановлений новий світовий рекорд по спільній грі на гітарі. Тисячі музикантів з усього світу зібралися в Польщі, побивши власний рекорд за допомогою 12 осіб.

Рекорд був встановлений в середу, 1 травня. На головній міській площі Вроцлава зібралися 7423 музикантів і зіграли на гітарах. Рекорд був зафіксований представниками Книги рекордів Гіннеса і внесений в неї.

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Тисячі гітаристів з усього світу зібралися в Польщі, щоб побити свій же торішній рекорд. Їм вдалося зібрати на 12 осіб більше, ніж у 2018 році. Відомо, що гітаристи збираються у Вроцлаві вже 17 рік поспіль і традиційно спільно виконують пісню "Hey Joe" Джиммі Хендрікса.

7423 гітаристів одночасно зіграли у Польщі

7423 гітаристів одночасно зіграли у Польщі

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