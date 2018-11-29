Популярні додатки для Android викрили у шахрайстві

Фахівці знайшли шахрайську рекламну схему на кількох відомих Android-додатках.

Аналітики виявили, що деякі додатки для Android використовують підроблені дані про ефективність реклами. Така схема принесла шахраям мільйони.

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Компанія-власник обманювала замовника, який розміщував рекламу в додатку. Фахівці перехоплювали інформацію про завантаження сторонніх додатків і видавали їх за свої рекламні заслуги. Замовник вважав, що реклама успішно працює і платив за неї. За кожне завантаження додатка шахраї отримували від 50 центів до трьох доларів від кожного рекламодавця.

У шахрайстві викрили програми Clean Master, Security Master і Battery Doctor з мільярдами користувачів, що належать Kika Tech і Cheetah Mobile. У компаніях заявили, що вони самі стали жертвами шахрайства і пообіцяли у найкоротші терміни вирішити цю проблему.

Clean Master

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