На рейсі літака EasyJet пасажир замінив пілота

У Великобританії пасажир авіакомпанії EasyJet, який повинен був вилетіти з Манчестера в іспанське місто Аліканте, замінив пілота, який не вийшов на роботу.

Чоловік на ім'я Майкл Бредлі, який перебував у відпустці і на цьому рейсі збирався вилетіти в Іспанію, запропонував свої послуги, після того як з'ясувалося, що пілот літака не вийшов на роботу.

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Пасажирам повідомили, що рейс затримується на невизначений термін, вже після того як вони пройшли реєстрацію. Щоб не чекати в аеропорту кілька годин до подачі резервного борту, Бредлі, який летів з дружиною і дитиною, запропонував авіакомпанії свої послуги.

Майкл Бредлі з коханою

Він подзвонив на гарячу лінію EasyJet і повідомив, що він працює пілотом і готовий сісти за штурвал літака. Адміністрація авіакомпанії передзвонила йому менш ніж через хвилину і погодилася на його пропозицію. У EasyJet заявили, що цей випадок став винятковим, і подякували Бредлі за допомогу.

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