Популярне американське шоу розпочалося з духовного гімну Україну: зворушливе відео

Відома в Америці передача Saturday Night Live на каналі NBC увечері 26 лютого розпочалася з молитви за Україну. Духовний гімн нашої країни пролунав на весь світ.

Мільйони американців по телевізору та мільйони користувачів Twitter по всьому світу спостерігали за тим, як люди у вишиванках співають "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи". Духовний гімн виконала національна заслужена академічна капела "Думка" (Державна українська мандрівна капела).

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"Молитва за Україну" – це урочиста пісня, яку композитор Микола Лисенко та поет Олександр Кониський написали у 1885 році. З того часу з'явилося багато аранжувань. Композицію офіційно визнано духовним гімном України нарівні з державним.

“Prayer for Ukraine” performed by Ukrainian Chorus Dumka of New York pic.twitter.com/5pi2l1Olpx — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 27, 2022

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