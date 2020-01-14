Популярна супермодель знялася в прозорій сукні без білизни: гарячі кадри

Відома супермодель Белла Хадід знялася в дуже сміливому образі. "голом" вбранні. Пікантним знімком в "голому" вбранні зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих фото, які Белла Хадід зробила у дзеркалі, красуня позувала у прозорому сріблястому боді з довгими рукавами. Наряд прикрашений високим коміром і овальними вирізами вище грудей і на боках.

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На тілі Хадід помітні білі стрінги, але не видно бюстгальтера. Ймовірно модель скористалася спеціальними силіконовими накладками на груди.

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