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Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес стала головною героїнею нової рекламної кампанії італійського модного будинку Versace. 50-річна зірка з'явилася на знімках нової весняно-літньої колекції бренду в сексуальних образах.

Автором рекламного кампейну у футуристичному стилі з Лопес у головній ролі виступив культовий дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт. А сама красуня постала перед камерою у зухвалій короткій сукні, яскравих комбінезонах та в топах з глибоким декольте.

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"Я неймовірно рада, що можу, нарешті, оголосити, що стала обличчям весняно-літньої колекції Versace. Дякую Донателлі Версаче і всім у Versace за ваше бачення і можливість стати частиною цієї рекламної кампанії", – написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

В офіційній заяві Лопес також зазначила, що завжди була великою прихильницею модного будинку Versace, який, на її особисте переконання, надихає жінок.

Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото - фото 379441

Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото - фото 379442

Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото - фото 379443

Дженніфер Лопес знялася в сексуальних образах для реклами Versace: пікантні фото - фото 379444

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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