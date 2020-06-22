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Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / Instagram

Відома зваблива супермодель Алессандра Амбросіо знялася в розстебнутій сорочці без бюстгальтера. Пікантні фото красуня опублікувала на своє сторінці в Instagram.

Так, на свіжих гарячих знімках Алессандра Амбросіо позувала в джинсах і білій розстебнутій сорочці під яку вона вирішила не одягати білизну. Образ зірка доповнила підвіскою-кристалом на шиї, кільцем і декількома браслетами.

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Модель сфотографувалася з келихом вина. На одному фото Амбросіо схилила голову і піднесла долоню до волосся. На іншому знімку зірка дивиться в кадр. І такий сміливий наряд дозволив полюбуватися пишним бюстом модель.

Також Алессандра показала не менше відверте фото, на якому вона позує лежачи у воді в блакитному купальнику.

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото - фото 411432

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото - фото 411433

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото - фото 411431

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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