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Даша Астаф'єва у халатику спокусила шанувальників

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Астаф'єва - фото 1
Астаф'єва / instagram

Модель, співачка і просто красуня Даша Астаф'єва виставила пікантний кадр, позуючи в махровому халатику.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+)

Знаменитість похвалилася шикарними кадрами, позуючи в СПА-готелі, куди вирушила на відпочинок з найкращою подругою, експертом Топмодель по-українськи і фотографом Сонею Плакидюк. Так, артистка позувала в махровому халаті на краю стильної ванної кімнати, а також у сауні, примірявши пікантне бікіні з глибоким декольте.

Фоловери не пройшли повз і засипали Дашу компліментами. Гортайте галерею:

Це цікаво: Даша Астаф'єва похвалилася сексуальними ніжками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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