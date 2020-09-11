Пишнотіла красуня знялася у сексуальній білизні і стала моделлю: фото

Смілива американка знялася у мереживній білизні, прославилася і стала зіркою мережі. Крім цього, бренд вбрання несподівано розмістив фото красуні на своїй сторінці.

Користувачка Instagram Еріка Ліппс знялася у мереживному чорному комплекті білизни популярного бренду Fashion Nova. Несподівано співробітники компанії розмістили її фото на своїй сторінці.

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Знімок дівчини зібрав понад 14 тисяч лайків, зробивши її зіркою. Сама Ліппс зазначила, що для фото їй довелося перебороти свій страх. Красуня завжди боялася роздягнутися і соромилася свого тіла через зайві кілограми.

Шанувальники Fashion Nova схвалили ініціативу бренду показати свою білизну на дівчині з природним тілом. Після інциденту Ліппс стала моделлю спідньої білизни, а на її сторінку в Instagram підписані вже 319 тисяч осіб.

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