Нова музика: плейлист популярних пісень травня

Сучасна і популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати! Зібрали нові хіти відомих та не дуже співаків за перший тиждень травня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за початок травня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

The Veronicas - Think of Me (Official Video)

Bastille - Joy (Visualiser)

Shawn Mendes - If I Can't Have You

Logic - Homicide (feat. Eminem) (Official Audio)

Crooked Colours - Never Dance Alone (feat. Ladyhawke) [Official Audio]

YG - Go Loko ft. Tyga, Jon Z

Au/Ra - Assassin (Official Video)

Nick Murphy - Dangerous (Official Video)

Iggy Azalea - Started (Official Music Video)

BANKS - Gimme (Official Audio)

Marshmello - Paralyzed (Official Music Video)

Breathe Carolina & Jordan Jay - All I Need (Official Music Video)

Sophie Francis - Lose My Mind (Official Music Video)

Steve Aoki & Alok - Do It Again (Official Music Video)

Triplo Max - Shadow (Official Music Video)

John Christian - Uno (Official Music Video)

KURA & Jimmy Clash - MY Crew (Official Music Video)

Pickle - Body Work (Official Audio)

Wilder Woods - Sure Ain't (Acoustic Video)

Читайте також: Нова рок-музика: плейлист свіжих пісень травня