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Популярна музика: плейлист нових пісень квітня, які змусять танцювати
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ точно покращить настрій та додасть бадьорості, адже нові хіти відомих виконавців за останній тиждень квітня вже підкорюють мережу та чарти!
Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень квітня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням
Список треків:
- Bastille - Doom Days (Official Video)
- The Chainsmokers - Do You Mean (Lyric Video) ft. Ty Dolla $ign, bülow
- Mark Ronson - Late Night Feelings (Official Video) ft. Lykke Li
- Jonas Blue - What I Like About You (Official Video) ft. Theresa Rex
- Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)
- Marshmello - Light It Up ft. Tyga & Chris Brown (Official Music Video)
- Tiësto - Together EP (Mini Mix)
- Quintino - TUTUTU (Official Music Video)
- Block & Crown x AXA - Ready Or Not (Official Music Video)
- Tujamo - Say What You Wanna (NØ SIGNE Remix) [Official Music Video]
- Zara Larsson - Don't Worry Bout Me
- EDEN - 909 (official video)
- Simple Creatures - Adrenaline (Official Video)
- FKA twigs - Cellophane
- MAX - Love Me Less (feat. Quinn XCII) (Official Video)
- NIKI - lowkey (Official Visualizer)
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