Популярна музика: нові пісні тижня, які змусять усміхатися

Сучасна і популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати! Зібрали нові хіти відомих та не дуже співаків за новий тиждень травня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень травня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список пісень:

5 Seconds Of Summer - Easier (Official Music Video)

Kygo, Chelsea Cutler - Not Ok (Lyric Video)

BANKS - Gimme (Official Video)

James Arthur - Falling like the Stars

Conchita Wurst - To the Beat (Official Video)

LANY, Julia Michaels - okay (Official Video)

Ed Sheeran - Cross Me (feat. Chance The Rapper & PnB Rock) [Official Lyric Video]

The Chainsmokers - Kills You Slowly (Pilton Remix - Official Audio)

Phoebe Ryan - A Thousand Ways

Bastille - Joy

Caravan Palace - About You feat. Charles X (official audio)

YG - In The Dark

Hywall - Storm Sailing (Official Audio)

Oomloud - Platinum (Official Music Video)

Sunstars - Money (Official Music Video)

Glass Petals - F*cked Up (Official Music Video)

The Boy Next Door - Camouflage (feat. Sjaak & Stepherd & Jozo & Lenji) [Official Music Video]

Madison Mars - Back To You (Official Music Video)

Jordan Jay & STVCKS - Free (Official Music Video)

Mikolas Josef - Acapella ft. Fito Blanko & Frankie J (Official Music Video)

Why Don't We & Macklemore - I Don't Belong In This Club (Breathe Carolina Remix) [Official Audio]

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