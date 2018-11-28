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Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)

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Прем'єра пісні Бумбокс - Твiй на 100% - фото 1
Прем'єра пісні Бумбокс - Твiй на 100% / Vova Klever

Гурт Бумбокс потішив шанувальників прем'єрою синглу. Пісня під назвою "Твiй на 100%" стала другою оприлюдненою новинкою з майбутнього альбому. Слухайте та вчіть текст пісні разом з нами!

За словами лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка, нова пісня "Твiй на 100%" – це на сто відсотків реальна історія. "Пісня, на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто мені вивалила свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня була написана швидко, за один переліт, може, тому вона така драйвова", – поділився музикант. Зацініть і ви!

Бумбокс – слухати онлайн новинку Твiй на 100%:

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"Твiй на 100%" – уже другий сингл з майбутнього альбому Бумбокс – "Таємний Код". Першим релізом стала дуетна композиція "Тримай мене" з лос-анджелеською групою The Gitas. Цікаво, що нову платівку група записує на знаменитій французькій студії La Fabrique, а також в Києві на студії "Бобіна" та в Берліні – на "Trixx".

Текст і слова пісні Бумбокс – Твiй на 100%

На небі немає хвиль
І я не її типаж
В очах Пасадени пляж
За дуже багато миль
Це все, як короткий метр
Крізь терни і до біса
Їх рейс десь на Ібіца
Впізнала – і ось тепер...

Чи ти музикант, чувак?
Не бійся, я не вкушу
У мене за дві літак, так
Лише на льоту пишу
Я слухала твій альбом
Із тим, кого вже нема
Так добре було разом
Не слухаю, бо сама.

Приспів:

Давні наші подорожі кудись
Почуттів спалахів білий дим
Я його записував не тобі
Але в нім ви разом з ним.
Там захований наш таємний код
Там кохання на землі й на небі
Я його записував не тобі
А тепер він твій на 100%
Твій на 100%!

Хоча я не бував там, де ти була
Історія моя – не уяви витвір
Слова я ці тоді не кидав на вітер
Про те, що жар пізнала лише зола
Ми назбирали вражень на цей альбом
Най музика хоч трошки лікує рани
Робили його без грошей і не для шани
Бачу, що все це було намарно!

Приспів.

Здається, лиш final call
Швиденько бігом біжи
Я теж ті рядки прожив
З тією, що тепер задалеко
А ось і мій екіпаж
Не раз і не два вже так
Ні-ні, я не твій типаж
І зранку знов на літак.

Приспів.

Бумбок випустив нову пісню - фото 291857
Бумбок випустив нову пісню

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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