Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)

Гурт Бумбокс потішив шанувальників прем'єрою синглу. Пісня під назвою "Твiй на 100%" стала другою оприлюдненою новинкою з майбутнього альбому. Слухайте та вчіть текст пісні разом з нами!

За словами лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка, нова пісня "Твiй на 100%" – це на сто відсотків реальна історія. "Пісня, на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто мені вивалила свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня була написана швидко, за один переліт, може, тому вона така драйвова", – поділився музикант. Зацініть і ви!

Бумбокс – слухати онлайн новинку Твiй на 100%:

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"Твiй на 100%" – уже другий сингл з майбутнього альбому Бумбокс – "Таємний Код". Першим релізом стала дуетна композиція "Тримай мене" з лос-анджелеською групою The Gitas. Цікаво, що нову платівку група записує на знаменитій французькій студії La Fabrique, а також в Києві на студії "Бобіна" та в Берліні – на "Trixx".

Текст і слова пісні Бумбокс – Твiй на 100%

На небі немає хвиль

І я не її типаж

В очах Пасадени пляж

За дуже багато миль

Це все, як короткий метр

Крізь терни і до біса

Їх рейс десь на Ібіца

Впізнала – і ось тепер...

Чи ти музикант, чувак?

Не бійся, я не вкушу

У мене за дві літак, так

Лише на льоту пишу

Я слухала твій альбом

Із тим, кого вже нема

Так добре було разом

Не слухаю, бо сама.

Приспів:

Давні наші подорожі кудись

Почуттів спалахів білий дим

Я його записував не тобі

Але в нім ви разом з ним.

Там захований наш таємний код

Там кохання на землі й на небі

Я його записував не тобі

А тепер він твій на 100%

Твій на 100%!

Хоча я не бував там, де ти була

Історія моя – не уяви витвір

Слова я ці тоді не кидав на вітер

Про те, що жар пізнала лише зола

Ми назбирали вражень на цей альбом

Най музика хоч трошки лікує рани

Робили його без грошей і не для шани

Бачу, що все це було намарно!

Приспів.

Здається, лиш final call

Швиденько бігом біжи

Я теж ті рядки прожив

З тією, що тепер задалеко

А ось і мій екіпаж

Не раз і не два вже так

Ні-ні, я не твій типаж

І зранку знов на літак.

Приспів.

Бумбок випустив нову пісню

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