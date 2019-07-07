Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня

Популярна музика підкорює серця з перших нот, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ не дозволить сумувати та сидіти на місці! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у перший тиждень липня.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Ed Sheeran - BLOW (with Chris Stapleton & Bruno Mars) [Official Lyric Video]

Ed Sheeran - Best Part Of Me (feat. YEBBA) [Official Lyric Video]

Logic - Homicide ft. Eminem

Saweetie - My Type (Official Video)

Tee Grizzley - More Than Friends [Official Video]

Chris Brown - Indigo (Audio)

Kygo, Chelsea Cutler - Not Ok

Miley Cyrus - Mother's Daughter (Official Video)

Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug

Little Mix - Little Mix VS Dirty Trix - Bounce Back (Pride Version)

Alok & Sevenn - The Wall (Official Lyric Video)

LOthief - The Bump (Official Lyric Video)

KSHMR & Timmy Trumpet - The People (Official Audio)

Ship Wrek - Need It (Official Music Video)

Hartebees - Summer Go (Official Music Video)

Rockefeller vs. Redondo - Liberated Woman (Official Music Video)

KURA - Beast Mode (Official Music Video)

Gryffin, ZOHARA - Remember (Official Music Video)

Machine Gun Kelly – Glass House (Official Audio)

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