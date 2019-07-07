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Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика підкорює серця з перших нот, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ не дозволить сумувати та сидіти на місці! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у перший тиждень липня.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Ed Sheeran - BLOW (with Chris Stapleton & Bruno Mars) [Official Lyric Video]
  • Ed Sheeran - Best Part Of Me (feat. YEBBA) [Official Lyric Video]
  • Logic - Homicide ft. Eminem
  • Saweetie - My Type (Official Video)
  • Tee Grizzley - More Than Friends [Official Video]
  • Chris Brown - Indigo (Audio)
  • Kygo, Chelsea Cutler - Not Ok
  • Miley Cyrus - Mother's Daughter (Official Video)
  • Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug
  • Little Mix - Little Mix VS Dirty Trix - Bounce Back (Pride Version)
  • Alok & Sevenn - The Wall (Official Lyric Video)
  • LOthief - The Bump (Official Lyric Video)
  • KSHMR & Timmy Trumpet - The People (Official Audio)
  • Ship Wrek - Need It (Official Music Video)
  • Hartebees - Summer Go (Official Music Video)
  • Rockefeller vs. Redondo - Liberated Woman (Official Music Video)
  • KURA - Beast Mode (Official Music Video)
  • Gryffin, ZOHARA - Remember (Official Music Video)
  • Machine Gun Kelly – Glass House (Official Audio)

Читайте також: Время и Стекло – VISLOVO: слухайте новий драйвовий альбом гурту 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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